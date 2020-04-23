Економіка України цьогоріч скоротиться на 6,5% через коронавірус - Fitch

https://racurs.ua/ua/n137175-fitch-pidtverdyv-dovgostrokovyy-reytyng-ukrayiny-ale-pogirshyv-prognoz-cherez-koronavirus.html

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Fitch Ratings, міжнародне рейтингове агентство, підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній і національній валютах на рівні «B» і погіршило прогноз по ньому з позитивного до стабільного. Про це повідомляється у прес-релізі на сайті Fitch.

Fitch Ratings переглянула прогноз щодо довгострокового рейтингу дефолту емітента до «стабільного» з «позитивного» та підтвердила IDR на рівні «B», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, перегляд економічного прогнозу щодо України відображає значний вплив пандемії коронавірусу. У Fitch очікують суттєвого вплив глобального шоку від спалаху COVID-19 на економічне зростання і фінанси.

Підвищені макроекономічні та фіскальні ризики частково нівелюють усі поліпшення в Україні, впроваджені впродовж останніх років (йдеться про зниження боргового тягаря, нормалізації перспектив зростання після кризи 2014−2015 років), — зауважують у рейтинговому агентстві.

Fitch прогнозує, що економіка України скоротиться на 6,5% у 2020 році порівняно зі торішнім зростанням до 3,2% через негативний ефект пандемії COVID-19 на світову економіку, карантин і слабку валюту. Шок для економіки України частково пом’якшить низька залежність від туризму, відносно диверсифікований товарний експорт і зниження цін на нафту.

Ми очікуємо, що економіка відновиться до 3,5% у 2021 році відповідно до нашого середньострокового прогнозу зростання для України. Однак існують суттєві ризики для наших прогнозів, враховуючи невизначеність щодо масштабів і тривалості спалаху коронавірусу, — резюмували у Fitch.

Свій наступний прогноз Fitch Ratings оприлюднить після запланованою перегляду суверенного рейтингу України у вересні.