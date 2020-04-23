Без «антиколомойського» закону Україна не отримає транш від МВФ. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n137164-urizannya-vydatkiv-ta-defolt-chym-zagrojuie-nepryynyattya-antykolomoyskogo-zakonu-rozpovily.html

Ракурс

«Антиколомойський» закон — законопроект про націоналізовані банки — є ключем до отримання Україною траншу від Міжнародного валютного фонду (МВФ). За цей закон у другому читанні має проголосувати Верховна Рада, коли будуть розглянуті усі 16 тис. поданих поправок.

Якщо ж народні депутати провалять голосування, Україна не отримає фінансову допомогу від МВФ, а самій країні загрожуватиме дефолт. Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю «Ліга.Фінанси».

За його словами, у 2020 році Україна планує отримати транш від МВФ у розмірі 3,5 млрд дол. Перший транш буде щонайменше 1,75 млрд дол. Проте якщо народні депутати не підтримають закон про банки, Україна не отримає ці гроші. За словами Марченка, «це буде архіскладна і дуже болюча історія».

У такому випадку Україні доведеться зупинити фінансування багатьох запланованих видатків, зокрема соціальних. Міністр додав, що будуть прийматися непопулярні рішення, «які відчують на собі всі».

Водночас Марченко каже, що він як міністр фінансів не готовий оголошувати дефолт України.

Це — суто політична історія. Я не маю намірів руйнувати репутацію України. І я зроблю все від мене залежне, щоб не допустити цього, — зазначив він.





Міністр фінансів додав, що він замислювався про переформатування відносин України з МВФ, проте наразі наша країна «має імідж досить специфічного партнера, який багато разів себе дискредитував». Тому зараз не варто робити такі кроки.

Нагадаємо, що до законопроекту про банки внесли 16 тис. 335 правок. Відтак ухвалення закону опинилося під загрозою. Зважаючи на регламент, для їх розгляду Раді знадобиться 7,5 місяців.