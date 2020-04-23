Без «антиколомойского» закона Украина не получит транш от МВФ. Фото: Главком

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«Антиколомойский» закон — законопроект о национализированных банках — является ключом к получению Украиной транша от Международного валютного фонда (МВФ). За этот закон во втором чтении должна проголосовать Верховная Рада, когда будут рассмотрены все 16 тыс. поданных поправок.

Если же народные депутаты провалят голосование, Украина не получит финансовую помощь от МВФ, а самой стране в таком случае грозит дефолт. Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в интервью «Лига.Финансы».

По его словам, в 2020 году Украина планирует получить транш от МВФ в размере 3,5 млрд долл. Первый транш будет не менее 1,75 млрд долл. Однако если народные депутаты не поддержат закон о банках, Украина не получит эти деньги. По словам Марченко, «это будет архисложная и очень болезненная история».

В таком случае Украине придется остановить финансирование многих запланированных расходов, в частности социальных. Министр добавил, что будут приниматься непопулярные решения, «которые почувствуют на себе все».

В то же время Марченко говорит, что он как министр финансов не готов объявлять дефолт Украины.

Это — сугубо политическая история. Я не намерен разрушать репутацию Украины. И я сделаю все от меня зависящее, чтобы не допустить этого, — отметил он.



Министр финансов добавил, что он задумывался о переформатировании отношений Украины с МВФ, однако пока что наша страна «имеет имидж довольно специфического партнера, который много раз себя дискредитировал». Поэтому сейчас не стоит делать такие шаги.

Напомним, что в законопроект о банках внесли 16 тыс. 335 поправок. Поэтому принятие закона оказалось под угрозой. Учитывая регламент, для их рассмотрения Раде понадобится 7,5 месяцев.