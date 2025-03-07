Надбавки за знание английского языка будут платить чиновникам и военным

Чиновникам будут платить надбавки за знание английского языка, фото: CCNull

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Уряд платитиме надбавки до зарплати за знання англійської мови.

Відповідне рішення сьогодні, 7 березня, ухвалив Кабмін. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Надбавка у розмірі 10% від посадового окладу буде встановлена за знання англійської мови не нижче рівня В2 для таких категорій:

військовослужбовці-контрактники;

голови (заступники) місцевих державних адміністрацій;

поліцейські (середній та вищий склад Нацполіції);

особи начальницького складу інших правоохоронних органів та служб цивільного захисту;

прокурори;

керівники, члени виконавчого органу, члени наглядової ради (ради директорів) та інші посадові особи державних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50% належить державі;

керівники державних наукових установ;

керівники закладів вищої освіти;

працівники сфери освіти та науки (керівникам установ, закладів, організацій).

Крім того, Кабмін сьогодні визначив перелік посад у органах Державної податкової служби та Митної служби, які мають володіти англійською мовою.