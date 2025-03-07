Надбавки за знание английского языка будут платить чиновникам и военным

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Чиновникам будут платить надбавки за знание английского языка, фото: CCNull
Надбавки за знание английского языка будут платить чиновникам и военнымhttps://racurs.ua/n204608-nadbavki-za-znanie-angliyskogo-yazyka-budut-platit-chinovnikam-i-voennym.htmlРакурс
Уряд платитиме надбавки до зарплати за знання англійської мови.
Відповідне рішення сьогодні, 7 березня, ухвалив Кабмін. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Надбавка у розмірі 10% від посадового окладу буде встановлена за знання англійської мови не нижче рівня В2 для таких категорій:
- військовослужбовці-контрактники;
- голови (заступники) місцевих державних адміністрацій;
- поліцейські (середній та вищий склад Нацполіції);
- особи начальницького складу інших правоохоронних органів та служб цивільного захисту;
- прокурори;
- керівники, члени виконавчого органу, члени наглядової ради (ради директорів) та інші посадові особи державних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50% належить державі;
- керівники державних наукових установ;
- керівники закладів вищої освіти;
- працівники сфери освіти та науки (керівникам установ, закладів, організацій).
Крім того, Кабмін сьогодні визначив перелік посад у органах Державної податкової служби та Митної служби, які мають володіти англійською мовою.
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