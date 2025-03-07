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В Україні для низки категорій буде встановлена надбавка у розмірі 10% від посадового окладу за знання англійської мови не нижче Чиновникам платитимуть надбавки за знання англійської мови, фото: CCNull

Надбавки за знання англійської мови платитимуть чиновникам та військовим

7 бер 2025, 19:50
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Уряд платитиме надбавки до зарплати за знання англійської мови.

Відповідне рішення сьогодні, 7 березня, ухвалив Кабмін. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Надбавка у розмірі 10% від посадового окладу буде встановлена за знання англійської мови не нижче рівня В2 для таких категорій:

  • військовослужбовці-контрактники;
  • голови (заступники) місцевих державних адміністрацій;
  • поліцейські (середній та вищий склад Нацполіції);
  • особи начальницького складу інших правоохоронних органів та служб цивільного захисту;
  • прокурори;
  • керівники, члени виконавчого органу, члени наглядової ради (ради директорів) та інші посадові особи державних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50% належить державі;
  • керівники державних наукових установ;
  • керівники закладів вищої освіти;
  • працівники сфери освіти та науки (керівникам установ, закладів, організацій).

Крім того, Кабмін сьогодні визначив перелік посад у органах Державної податкової служби та Митної служби, які мають володіти англійською мовою.

Фото: Олексій Гончаренко

Джерело: Ракурс


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