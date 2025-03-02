Трамп оголосив англійську офіційною мовою США

Дональд Трамп, фото: RawPixel

https://racurs.ua/ua/n204459-tramp-ogolosyv-angliysku-oficiynou-movou-ssha.html

Ракурс

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про надання англійській мові статусу офіційної мови у США.

Відповідне повідомлення опубліковане на сайті Білого дому.

В указі стверджується, що це рішення покликане посприяти «просуванню єдності, вихованню спільної американської культури для всіх громадян, забезпеченню послідовності в урядових операціях та створення шляху до громадянської участі».

Очікується, що встановлення англійської мови як офіційної мови «не тільки упорядкує спілкування, але й зміцнить спільні національні цінності та створить більш згуртоване та ефективне суспільство».

До цього у США офіційної мови на законодавчому рівні в країні ніколи не було, хоча перші 13 колоній, які стали основою майбутньої країни, були переважно англомовними й усі найважливіші документи, зокрема Декларація незалежності та Конституція, були написані англійською.

Офіційний статус англійської мови був закріплений за англійською лише на рівні частини штатів — за підрахунками групи ProEnglish, яка виступає за надання англійській офіційного статусу, йдеться по 32 з 50 штатів США.

З моменту заснування нашої Республіки англійська мова використовується як державна мова, — йдеться в тексті указу Трампа. — Тому вже давно настав час оголосити англійську офіційною мовою Сполучених Штатів.

Цей указ скасовує попередні нормативні документи, котрі зобов’язували федеральні структури надавати допомогу людям з недостатнім знанням англійської мови. Водночас відомствам дозволено добровільно продовжувати надавати послуги іншими мовами.