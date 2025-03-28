Генсек ООН сделал заявление о легитимности властей Украины. Фото:

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В Організації Об'єднаних Націй вважають, що зараз Україна має легітимний уряд.

Це стало відповіддю на пропозицію президента рф володимира путіна щодо запровадження тимчасового управління в Україні під егідою Організації для проведення виборів. Про це 28 березня заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, передає журналіст агентства Reuters Мішель Ніколс у соціальній мережі Х.

Україна має легітимний уряд, який потрібно поважати, — цитує вона генсека.

Тим часом верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк під час звернення до Ради з прав людини заявив, що попри переговори в Судівській Аравії, бойові дії в Україні лише посилилися, що призводить до зростання кількості загиблих і поранених серед цивільних осіб. З початку 2025 року кількість жертв зросла на 30% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Так, за його інформацією, за три місяці загинули 413 цивільних українців, а понад 2 тис. отримали поранення. Лише за один тиждень у березні росіяни вбили понад 30 та поранили 200 цивільних.

Нагадаємо, 27 березня російський диктатор володимир путін запропонував обговорити ідею запровадження в Україні тимчасового зовнішнього міжнародного управління. Воєнний злочинець вважає, що потрібно ввести «тимчасове управління» під егідою ООН, щоб за цей час провести президентські вибори, а вже потім укладати мирну угоду.

У Білому домі натомість заявили, що управління Україною визначається її конституцією та народом країни.

МЗС України у відповідь запропонувало запровадити тимчасове управління ООН у росії, «починаючи з Воркути».