Міністерство закордонних справ України. Фото:

https://racurs.ua/ua/n205152-mzs-vidreaguvalo-na-zayavu-putina-vvesty-v-ukrayini-tymchasove-upravlinnya.html

Ракурс

Україна відреагувала на пропозицію диктатора рф володимира пуітна запровадити тимчасове управління в країні під егідою ООН.

Міністерство закордонних справ у відповідь запропонувало запровадити тимчасове управління ООН у росії, «починаючи з Воркути». Про це речник зовнішньополітичного відомства Георгій Тихий 28 березня написав у соціальній мережі Х.

Зустрічна пропозиція: тимчасове управління ООН в росії, починаючи з Воркути. Здається, що місцеві жителі отримали б велику користь від будь-якого управління, окрім путіна, який витрачає мільярди доларів на свою злочинну війну проти України, — йдеться у повідомленні.

Counter-offer: temporary UN governance in Russia, starting with Vorkuta. It seems that locals would benefit greatly from any governance other than Putin, who spends billions of dollars on his criminal war against Ukraine. https://t.co/RpCbzs56cBpic.twitter.com/gJSnu7vpvs — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) March 28, 2025

Нагадаємо, 27 березня російський диктатор володимир путін запропонував обговорити ідею запровадження в Україні тимчасового зовнішнього міжнародного управління. Воєнний злочинець вважає, що потрібно ввести «тимчасове управління» під егідою ООН, щоб за цей час провести президентські вибори, а вже потім укладати мирну угоду.

У Білому домі натомість заявили, що управління Україною визначається її конституцією та народом країни.