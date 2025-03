Україна відреагувала на пропозицію диктатора рф володимира пуітна запровадити тимчасове управління в країні під егідою ООН.

Міністерство закордонних справ у відповідь запропонувало запровадити тимчасове управління ООН у росії, «починаючи з Воркути». Про це речник зовнішньополітичного відомства Георгій Тихий 28 березня написав у соціальній мережі Х.

Counter-offer: temporary UN governance in Russia, starting with Vorkuta. It seems that locals would benefit greatly from any governance other than Putin, who spends billions of dollars on his criminal war against Ukraine. https://t.co/RpCbzs56cBpic.twitter.com/gJSnu7vpvs