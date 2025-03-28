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Ракурс
Міністерство закордонних справ України. Фото:

МЗС відреагувало на заяву путіна ввести в Україні «тимчасове управління»

28 бер 2025, 17:52
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Україна відреагувала на пропозицію диктатора рф володимира пуітна запровадити тимчасове управління в країні під егідою ООН.

Міністерство закордонних справ у відповідь запропонувало запровадити тимчасове управління ООН у росії, «починаючи з Воркути». Про це речник зовнішньополітичного відомства Георгій Тихий 28 березня написав у соціальній мережі Х.

Зустрічна пропозиція: тимчасове управління ООН в росії, починаючи з Воркути. Здається, що місцеві жителі отримали б велику користь від будь-якого управління, окрім путіна, який витрачає мільярди доларів на свою злочинну війну проти України, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 27 березня російський диктатор володимир путін запропонував обговорити ідею запровадження в Україні тимчасового зовнішнього міжнародного управління. Воєнний злочинець вважає, що потрібно ввести «тимчасове управління» під егідою ООН, щоб за цей час провести президентські вибори, а вже потім укладати мирну угоду.

У Білому домі натомість заявили, що управління Україною визначається її конституцією та народом країни.

Джерело: Ракурс


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