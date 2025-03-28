У Білому домі прокоментували бажання путіна ввести в Україні «тимчасове управління»

Російський диктатор хоче «тимчасово управління» для України

https://racurs.ua/ua/n205139-u-bilomu-domi-prokomentuvaly-bajannya-putina-vvesty-v-ukrayini-tymchasove-upravlinnya.html

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Кремлівський диктатор володимир путін нещодавно заявив, що в Україні нібито потрібно ввести «тимчасове управління» під егідою ООН для проведення виборів. путін також вкотре повторив своє твордження, що цивільні органи влади в Україні нібито не є законними, оскільки не було виборів президента.

У Білому домі США вже відреагували на цю заяву російського диктатора, повідомляє агентство Reuters.

Представник Ради національної безпеки Білого дому, відповідаючи на запитання про висловлювання путіна щодо тимчасової адміністрації, сказав, що управління Україною визначається її конституцією та народом країни, — зазначає видання.

25 березня США заявили, що підписали окремі угоди з москвою та Києвом про припинення вогню в Чорному морі, але росія згодом заявила, що цей пакт набуде чинності лише після виконання додаткових умов, включаючи зняття певних санкцій. Раніше москва відкинула американську пропозицію про ширше 30-денне припинення вогню.

Джерело: Reuters