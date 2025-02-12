Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Володимир Зеленський, фото: «РБК»

Путін скоро помре — Зеленський

12 лют 2025, 16:59
999

Президент України Володимир Зеленський у інтерв’ю виданню The Economist заявив, що російський диктатор Володимир Путін «точно скоро помре».

Я не дам путіну перемогти. Це те, чим я жив", — заявив Зеленський.

Різниця між мною і путіним в тому, що я правий. Я захищаю свій народ і свою сім’ю, і ми боремося за виживання, — додав Зеленський.

За словами Зеленського, у нього «немає хворобливого зв’язку з владою».

Я люблю життя і свободу. Тому я борюся за свободу. І у мене є час, а у нього немає. Він точно скоро помре. Але я ще хочу жити, ходити. Мені після політики цікаво подорожувати світом. А йому — ні, — додав Зеленський.

Джерело: The Economist


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів