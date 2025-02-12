Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Владимир Зеленский, фото: «РБК»
Путин скоро умрет — Зеленскийhttps://racurs.ua/n203996-putin-skoro-umret-zelenskiy.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський у інтерв’ю виданню The Economist заявив, що російський диктатор Володимир Путін «точно скоро помре».
Я не дам путіну перемогти. Це те, чим я жив", — заявив Зеленський.
Різниця між мною і путіним в тому, що я правий. Я захищаю свій народ і свою сім’ю, і ми боремося за виживання, — додав Зеленський.
За словами Зеленського, у нього «немає хворобливого зв’язку з владою».
Я люблю життя і свободу. Тому я борюся за свободу. І у мене є час, а у нього немає. Він точно скоро помре. Але я ще хочу жити, ходити. Мені після політики цікаво подорожувати світом. А йому — ні, — додав Зеленський.
Джерело: The Economist
Смена места жительства по новым правилам: алгоритм действий военнообязанных
«Такой солидарности с Украиной я не припоминаю никогда, даже в 2014 году», — депутат Европарламента Дайниус Жалимас
Судьи вне закона
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...