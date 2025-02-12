Владимир Зеленский, фото: «РБК»

https://racurs.ua/n203996-putin-skoro-umret-zelenskiy.html

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Президент України Володимир Зеленський у інтерв’ю виданню The Economist заявив, що російський диктатор Володимир Путін «точно скоро помре».

Я не дам путіну перемогти. Це те, чим я жив", — заявив Зеленський.

Різниця між мною і путіним в тому, що я правий. Я захищаю свій народ і свою сім’ю, і ми боремося за виживання, — додав Зеленський.

За словами Зеленського, у нього «немає хворобливого зв’язку з владою».

Я люблю життя і свободу. Тому я борюся за свободу. І у мене є час, а у нього немає. Він точно скоро помре. Але я ще хочу жити, ходити. Мені після політики цікаво подорожувати світом. А йому — ні, — додав Зеленський.

Джерело: The Economist