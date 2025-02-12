Владимир Зеленский раскрыл детали одного из покушений. Фото: скриншот с видео

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Президент України Володимир Зеленський розповів про спроби замаху на нього.

Ці замахи відбулися на початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну. Країна-агресор тиснула, щоб Київ погодився на ультиматум російського диктатора володимира путіна. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю The Guardian.

Глава держави переконує, що в ході одного з замахів «були постріли» й «загинули деякі люди» з Офісу президента. Також, за його словами, «була висадка десанту».

Були люди, які хотіли вбити. Були й постріли тощо. Загинули деякі люди тут, всередині нашого Офісу, були інші люди наші, які захищали. Була висадка десанту тощо. Все це відбувалося. І паралельно з цим були ультиматуми. Вони тиснули, — розповів Зеленський.

Нагадаємо, влітку минулого року президент Володимир Зеленський заявив, що заступник голови Офісу президента Олег Татаров «разом з Василем Малюком вбивав чеченців у Києві» на початку повномасштабного вторгнення.

Однак тодішній міністр оборони Олексій Резніков не зміг ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію, проте заявив, що у Києві справді на початку повномасштабної війни були ДРГ.