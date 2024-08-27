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Ракурс
Татаров разом з Малюком вбивали чеченців у Києві, - президент

Татаров разом з Малюком вбивали чеченців у Києві, — президент

27 сер 2024, 15:04
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Заступник голови Офісу президента Олег Татаров «разом з Василем Малюком вбивав чеченців у Києві» на початку повномасштабного вторгнення.


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Про це заявив президент на прес-конференції у Києві 27 серпня. Так відповів Зеленський на питання кореспондента УП про можливе звільнення Татарова з посади заступника голови ОП.

За його словами, про це знають Сполучені Штати.

Замало? Вигнати його, щоб його вбили росіяни? — риторично запитав Зеленський.

Про це президент сказав, коли в нього запитали про ефективність Андрія Єрмака та його заступників Олега Татарова та Ростислава Шурму.

Джерело: Ракурс


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