Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Татаров вместе с Малюком убивали чеченцев в Киеве, — президент

Татаров вместе с Малюком убивали чеченцев в Киеве, — президент

27 авг 2024, 15:04
999

Заступник голови Офісу президента Олег Татаров «разом з Василем Малюком вбивав чеченців у Києві» на початку повномасштабного вторгнення.


.

Про це заявив президент на прес-конференції у Києві 27 серпня. Так відповів Зеленський на питання кореспондента УП про можливе звільнення Татарова з посади заступника голови ОП.

За його словами, про це знають Сполучені Штати.

Замало? Вигнати його, щоб його вбили росіяни? — риторично запитав Зеленський.

Про це президент сказав, коли в нього запитали про ефективність Андрія Єрмака та його заступників Олега Татарова та Ростислава Шурму.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров