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Татаров вместе с Малюком убивали чеченцев в Киеве, — президент
Татаров вместе с Малюком убивали чеченцев в Киеве, — президентhttps://racurs.ua/n198710-tatarov-vmeste-s-malukom-ubivali-chechencev-v-kieve-prezident.htmlРакурс
Заступник голови Офісу президента Олег Татаров «разом з Василем Малюком вбивав чеченців у Києві» на початку повномасштабного вторгнення.
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Про це заявив президент на прес-конференції у Києві 27 серпня. Так відповів Зеленський на питання кореспондента УП про можливе звільнення Татарова з посади заступника голови ОП.
За його словами, про це знають Сполучені Штати.
Замало? Вигнати його, щоб його вбили росіяни? — риторично запитав Зеленський.
Про це президент сказав, коли в нього запитали про ефективність Андрія Єрмака та його заступників Олега Татарова та Ростислава Шурму.
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