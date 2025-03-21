Україна вважає нікчемним путінський указ про примусову висилку українців з окупованих територій, якщо ті не отримають паспорт рф

https://racurs.ua/ua/n204982-ukrayina-prokomentuvala-ukaz-putina-pro-prymusovu-vysylku-ukrayinciv-z-okupovanyh-terytoriy.html

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Україна вважає нікчемним путінський указ про примусову висилку українців з окупованих територій, якщо ті не отримають паспорт рф.

У МЗС заявили, що це порушує щонайменше три міжнародних правових документи, а росія продовжує свою політику геноциду українського народу.

Українців, які перебувають на окупованих територіях, закликають виїхати, якщо є така можливість. Або ж діяти так, щоб гарантувати собі безпеку. Україна не визнаватиме «російські папірці», які видають окупанти.

19 березня владімір путін наказав громадянам України в росії «врегулювати своє правове становище» або виїхати.

Українцям у рф, які «не мають законних підстав» перебувати там, фактично наказують отримати російський паспорт, щоб залишитися у країні. Зробити це вимагають до 10 вересня. Це стосується й окупованих територій Донеччини, Луганщини, Херсонщини й Запоріжжя, а також Криму, які Москва незаконно визнає територією росії.

У 2022 році путін видав укази, які спрощують отримання російського громадянства для громадян України.