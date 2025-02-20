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Доступ до соцмережі Трампа в Україні не блокували, скріншот
В Україні не блокували доступ до соцмережі Трампа — МЗСhttps://racurs.ua/ua/n204215-v-ukrayini-ne-blokuvaly-dostup-do-socmereji-trampa-mzs.htmlРакурс
У МЗС України спростовують повідомлення про те, що в нашій державі нібито заблоковано доступ до соцмережі чинного президента США Дональда Трампа Truth Social.
Про це сьогодні, 20 лютого, на своїй сторінці у соцмережі X повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.
Ми бачили повідомлення про те, що в Україні заблоковано доступ до соціальної мережі Truth Social. Ці повідомлення не відповідають дійсності, — наголосив Тихий. — Україна не блокувала і не могла заблокувати доступ, оскільки, на жаль, соціальна мережа Truth Social ніколи не була доступною для користувачів в Україні.
Тихий зазначив, що, згідно із загальнодоступною інформацією, Truth Social доступна лише в певних країнах (США, Канада, Бразилія, Австралія та деякі інші), і Україна не входить до цього списку.
Ми будемо вдячні, якщо Truth Social додасть Україну до авторизованого регіону своєї діяльності, — резюмував Тихий.
Якщо зайти на сторінку Трампа із українською IP-адресою можна побачити напис, що ця соцмережа наразі недоступна для користувачів з цього регіону.
Проте, якщо для доступу на сторінку скористатися VPN-сервісами з адресами підтримуваних країн, мережа, зокрема сторінка Трампа на ній, стає доступною.