Доступ к соцсети Трампа в Украине не блокировали, скриншот

https://racurs.ua/n204215-v-ukraine-ne-blokirovali-dostup-k-socseti-trampa-mid.html

Ракурс

У МЗС України спростовують повідомлення про те, що в нашій державі нібито заблоковано доступ до соцмережі чинного президента США Дональда Трампа Truth Social.

Про це сьогодні, 20 лютого, на своїй сторінці у соцмережі X повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Ми бачили повідомлення про те, що в Україні заблоковано доступ до соціальної мережі Truth Social. Ці повідомлення не відповідають дійсності, — наголосив Тихий. — Україна не блокувала і не могла заблокувати доступ, оскільки, на жаль, соціальна мережа Truth Social ніколи не була доступною для користувачів в Україні.

Тихий зазначив, що, згідно із загальнодоступною інформацією, Truth Social доступна лише в певних країнах (США, Канада, Бразилія, Австралія та деякі інші), і Україна не входить до цього списку.

Ми будемо вдячні, якщо Truth Social додасть Україну до авторизованого регіону своєї діяльності, — резюмував Тихий.

Якщо зайти на сторінку Трампа із українською IP-адресою можна побачити напис, що ця соцмережа наразі недоступна для користувачів з цього регіону.

Проте, якщо для доступу на сторінку скористатися VPN-сервісами з адресами підтримуваних країн, мережа, зокрема сторінка Трампа на ній, стає доступною.