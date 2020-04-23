Экономика Украины в 2020 году сократится на 6,5% из-за коронавируса - Fitch

https://racurs.ua/n137175-fitch-podtverdil-dolgosrochnyy-reyting-ukrainy-no-uhudshil-prognoz-iz-za-koronavirusa.html

Ракурс

Fitch Ratings, международное рейтинговое агентство, подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте на уровне «B» и ухудшило прогноз по нему с позитивного до стабильного. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Fitch.

Fitch Ratings пересмотрело прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента до «стабильного» с «позитивного» и подтвердило IDR на уровне «B», — говорится в сообщении.

Как отмечается, просмотр экономического прогноза Украины отражает значительное влияние пандемии коронавируса. В Fitch ожидают существенного глобального шока от вспышки COVID-19, который отразится на экономическом росте и финансах.

Повышенные макроэкономические и фискальные риски частично нивелируют все улучшения в Украине, внедренные в течение последних лет (речь идет о снижении долгового бремени, нормализации перспектив роста после кризиса 2014−2015 годов), — отмечают в рейтинговом агентстве.

Fitch прогнозирует, что экономика Украины сократится на 6,5% в 2020 году по сравнению с прошлогодним ростом до 3,2% из-за негативного эффекта от пандемии COVID-19 на мировую экономику, а также карантина и слабой валюты. Шок для экономики Украины частично смягчит низкая зависимость от туризма, относительно диверсифицированный товарный экспорт и снижение цен на нефть.

Мы ожидаем, что экономика восстановится до 3,5% в 2021 году, согласно нашему среднесрочному прогнозу роста для Украины. Однако существуют риски относительно прогнозов, учитывая неопределенность по масштабах и продолжительности вспышки коронавируса, — резюмировали в Fitch.

Свой следующий прогноз Fitch Ratings обнародует после запланированного пересмотра суверенного рейтинга Украины в сентябре.