Афера с закупкой масок: поляки приобрели в Китае сомнительное медоборудование, фото — O2

https://racurs.ua/n137174-polyaki-zakupili-v-kitae-maski-somnitelnogo-kachestva-gazeta-wyborcza.html

Ракурс

Афера с закупкой масок и медицинского оборудования стала предметом журналистского расследования в Польше.

СМИ обнаружили, что маски, которые привез из Китая украинский самолет «Мрия» на прошлой неделе, могут быть поддельными и иметь сомнительное качество.

Newsweek и Gazeta Wyborcza выяснили, что качество груза никто не проверял, но медицинские маски и других медтовары сразу отправились в больницы страны, в частности, в Нижнюю Силезию.

Президент компании-поставщика KGHM Марчин Хлудзинский в Твиттер опубликовал документы о китайских компаниях, которые производили медоборудование, привезенное в Польшу.

Оказалось, что фирма Guangdong Nafei Industrial Holding Co занимается производством не медицинского медоборудования, а бумаги. Хлудзинский заверил также, что оборудование, приобретенное KGHM по поручению премьер-министра Польши, имеет необходимые сертификаты. Но сертификат, который он также опубликовал в Твиттер, якобы выдала итальянская компания Ente Certificazione Macchine. Однако в ней заявили, что таких сертификатов не выдают.

Поэтому СМИ допустили, что поставленные маски могут быть просто неэффективными, хотя и уже поступили в медучреждения. Ни одну партию китайской техники, прибывшей в Польшу, не было протестировано.

Ранее доверились китайским производителям чиновники из Финляндии и Голландии. Но впоследствии им пришлось списать целые партии, а высокопоставленный чиновник подал в отставку.

В компании KGHM заверили в достоверности сертификатов, но впоследствии начали угрожать журналистам «юридическими действиями для противодействия нарушения личных прав компании». Представители власти скандал пока не комментировали.