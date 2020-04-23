Ан-225 "Мрия" привез груз медикаментов из Китая: видео приземления, фото — Антонов

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Ракурс

Ан-225 «Мрия», крупнейший в мире транспортный самолет, вернулся в Украину. На этот раз «Мрия» поработала для Украины и привезла в Киев из Китая груз медоборудования и медикаментов.

В Украину привезли защитные маски, перчатки, костюмы. За прилетом самолета в Гостомеле следил и президент Украины Владимир Зеленский. Впоследствии в сети появились видео с посадкой Ан-225 «Мрия» на украинском аэродроме.

Первый коммерческий рейс после полуторагодовалого перерыва украинский гигант выполнил в середине апреля, доставив 100 тонн медикаментов из Китая в Польшу.

Это был его первый рейс после модернизации. Украинским властям настойчиво советовали воспользоваться именно собственным самолетом, чтобы привезти груз из Китая, а не фрахтовать маломестные пассажирские «Боинги».

Ранее, 23 марта, из Китая в Украину на транспортном самолете Ил-76 были доставлены экспресс-тесты на коронавирус и защитные маски.