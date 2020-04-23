Силовики провели обыск в доме Кузьменко. Фото: ЕРА

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Ракурс

Убийство Павла Шеремета расследуется уже несколько лет. В конце прошлого года были задержаны несколько подозреваемых, среди них — врач Юлия Кузьменко. Сегодня в ее доме силовики провели повторный обыск.

Они искали оружие, взрывчатку и другие запрещенные предметы. Об этом рассказал адвокат Тарас Беспалый в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNews.

Искали оружие, взрывчатые снаряды, мобильные телефоны, карточки, сим-карты и так далее. В итоге они изъяли карабин (облегченная винтовка — ред.), который принадлежит Петру, это гражданский муж Юлии Кузьменко. Официально зарегистрированный карабин. И изъяли несколько сим-карт, стартовый пакет, мобильный роутер, — рассказал адвокат.

Он отметил, что такой повторный обыск спустя 5 месяцев после предыдущего по тому же делу — это нонсенс. По его мнению, это свидетельствует о слабой доказательной базе следствия.

В суд отправлять нечего, соответственно, они пытаются хоть что-нибудь найти и хоть как-то связать Юлию Кузьменко с убийством Павла Шеремета, — отметил защитник.

Он добавил, что изъятие карабина не является законным, потому что оружие было зарегистрировано. Сторона защиты будет подавать жалобу и требовать вернуть это оружие.

Адвокат уточнил, что ожидает окончания 30 экспертиз. Он также считает, что оснований для содержания под стражей Юлии Кузьменко нет, поэтому на ближайшем заседании будет подана апелляционная жалоба. Сторона защиты надеется, что суд изменит меру пресечения на поручительство или домашний арест.

Как сообщалось, сотрудники следственного управления Министерства внутренних дел Украины пришли с обыском в дом Кузьменко около 6.20 утра. Основанием для проведения обыска в доме Кузьменко являлось решение Печерского районного суда Киева.