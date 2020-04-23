НБУ снижает учетную ставку. Фото: pravda.com

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Национальный банк Украины снижает учетную ставку до 8% годовых с 24 апреля.

Центральный банк действует ответственно и готов поддержать экономику, бизнес и граждан во время пандемии коронавируса. Именно поэтому НБУ продолжает смягчать монетарную политику. Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба Нацбанка в Facebook.

По информации пресс-службы финансового регулятора, цены в Украине пока растут медленно даже несмотря на ажиотаж некоторых товаров и рост стоимости доллара. В марте инфляция составила 2,3% и в апреле тоже осталась низкой. В НБУ уверены, что в течение года цены будут умеренно расти и по итогам года инфляция составит 6%, но останется в целевом диапазоне.

Расходы государства на поддержку бизнеса и граждан частично компенсируют падение доходов, а потому и спроса на товары и услуги. Но потребительский спрос все же останутся подавленным даже после карантина. Это будет препятствовать росту цен сверх целевого показателя, — отметили в банке.

Также специалисты прогнозируют, что экономика страны восстановится во втором полугодии 2020 года. Этому будут способствовать снижение учетной ставки и расходы из государственного бюджета на поддержку экономики. По итогам 2020 года экономика сократится на 5% из-за пандемии, карантина и мирового кризиса. В последующие года ожидается рост украинской экономики на уровне 4%.

В банке подчеркнули, что реализация прогноза зависит прежде всего от кредитования МВФ, продолжительности пандемии и карантинных ограничений. Первый транш в размере 2 млрд долл. ожидают получить уже во втором квартале. Заемные средства позволят увеличить резервы до 27−29 млрд долл. в этом и последующих годах.

Как известно, изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Она влияет на стоимость кредитов, предоставляемых НБУ коммерческим банкам. Чем она выше, тем дороже обходятся банкам займы рефинансирования, тем дороже они предлагают собственные кредиты, тем меньше заемщиков оформляют займы.

Напомним, новый министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал, как планирует выполнить план заимствований обновленного бюджета, который составляет 640 млрд грн.