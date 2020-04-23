НБУ знижує облікову ставку. Фото: pravda.com

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Національний банк України знижує облікову ставку до 8% річних із 24 квітня.

Центральний банк діє відповідально та готовий підтримати економіку, бізнес та громадян під час пандемії коронавірусу. Саме тому НБУ продовжує пом’якшувати монетарну політику. Про це 23 квітня повідомила прес-служба Нацбанку у Facebook.

За інформацією прес-служби фінансового регулятора, ціни в Україні наразі зростають повільно навіть попри ажіотаж деяких товарів та зростання вартості долара. У березні інфляція становила 2,3% і в квітні теж залишилася низькою. У НБУ впевнені, що впродовж року ціни помірно зростатимуть і за підсумками року інфляція становитиме 6% але залишиться у цільовому діапазоні.

Витрати держави на підтримку бізнесу та громадян частково компенсують падіння доходів, а тому і попиту на товари та послуги. Але споживчий попит все ж залишаться пригніченим навіть після карантину. Це стоятиме на заваді росту цін понад цільовий показник, — зазначили в банку.

Також фахівці прогнозують, що економіка країни відновиться у другому півріччі 2020 року. Цьому сприятимуть зниження облікової ставки та витрати з державного бюджету на підтримку економіки. За підсумками 2020 року економіка скоротиться на 5% через пандемію, карантин та світову кризу. У наступні року очкується зростання української економіки на рівні 4%.

У банку наголосили, що реалізація прогнозу залежить насамперед від кредитування МВФ, тривалості пандемії та карантинних обмежень. Перший транш у розмірі 2 млрд дол. очікують отримати вже у другому кварталі. Позичені кошти дозволять збільшити резерви до 27−29 млрд дол. у цьому та наступних роках.

Як відомо, зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками. Вона впливає на вартість кредитів, що надаються НБУ комерційним банкам. Чим вона вища, тим дорожче обходяться банкам позики рефінансування, тим дорожче вони пропонують власні кредити, тим менше позичальників оформляють позики.

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