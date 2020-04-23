Реформа налоговой и таможни: в Минфине считают, что отставки Нефедова и Верланов ничего не изменят, фото — Обозреватель

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Ракурс

Реформа налоговой и таможни — приоритет для Минфина, но отставка их руководителей кардинально ничего не изменит в работе этих ведомств.

Об этом заявил новый министр финансов Сергей Марченко. Он считает, что в Налоговой администрации и в Таможенной службе кадровые вопросы назрели, но «ситуация требует более сложного решения, чем просто увольнение двух топ-чиновников» — Сергея Верланова и Максима Нефедова.

Министр заявил в интервью LIGA, что отставка руководителей таможни и налоговой «просто заведет нас в тупик», поскольку вместе с кадровыми решениями нужны институциональные изменения.

Марченко получил карт-бланш по кадровым решениям в министерстве, когда соглашался возглавить это ведомство.

Повторю — там вопрос сложнее, чем замена двух людей, — заявил министр.

Он встречался со своим предшественником на посту Игорем Уманским после его отставки. Марченко известна информация, которую ранее озвучил Уманский о гигантских потери бюджета вследствие «схематоза».

Был нормальный разговор двух адекватных людей, нормальная практика передачи дел, — рассказал министр.

Он ушел от прямого ответа относительно того, кого поддерживает в скандале вокруг схем — Уманского или Верланова. У Марченко «есть вопросы» относительно организационной эффективности таможни и налоговой. Он считает, что в этих ведомствах разрушена управленческая вертикаль.

Вчера «Ракурс» сообщал, что экс-министр финансов Уманский будетработать советником главы Офиса президента Андрея Ермака. Он будет координировать работу специальной аналитической группы, которая будет заниматься схемами по неуплате налогов и таможенных платежей.

В марте, через несколько дней после отставки, Уманский заявлял, что бюджет теряет ежемесячно 5 млрд грн из-за схем с НДС.