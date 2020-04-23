Реформа податкової і митниці: в Мінфіні вважають, що відставка Нефьодова і Верланова нічого не змінить, фото — Оглядач

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Ракурс

Реформа податкової і митниці — пріоритет для Мінфіну, але відставка їхніх керівників кардинально нічого не змінить в роботі цих відомств.

Про це заявив новий міністр фінансів Сергій Марченко. Він вважає, що у Податковій адміністрації та у Митній службі кадрові питання назріли, але «ситуація вимагає складнішого рішення, аніж просто звільнення двох топ-чиновників» — Сергія Верланова та Максима Нефьодова.

Міністр заявив в інтерв’ю LIGA, що відставка очільників митниці і податкової «просто заведе нас у глухий кут», оскільки разом із кадровими рішеннями потрібні інституційні зміни.

Марченко отримав карт-бланш щодо кадрових рішень в міністерстві, коли погоджувався очолити це відомство.

Повторю — там складніше питання, ніж заміна двох людей, — заявив міністр.

Він зустрічався зі своїм попередником на посаді Ігорем Уманським після його відставки. Марченку відома інформація, яку раніше озвучив Уманський про гігантські втрати бюджету внаслідок «схематозу».

Була нормальна розмова двох адекватних людей, і нормальна практика передачі справ, — розповів міністр.

Він уникнув прямої відповіді щодо того, кого підтримує у скандалі навколо схем — Уманського чи Верланова. В Марченка «є питання» щодо організаційної ефективності митниці і податкової. Він вважає, що в цих відомствах зруйнована управлінська вертикаль.

Учора «Ракурс» повідомляв, що екс-міністр фінансів Уманський працюватиме радником очільника Офісу президента Андрія Єрмака. Він координуватиме роботу спеціальної аналітичної групи, яка запобігатиме діяльності схем щодо несплати податків та митних платежів.

У березні, через декілька днів після відставки, Уманський заявляв, що бюджет втрачає щомісяця 5 млрд грн через схеми з ПДВ.