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Ракурс
Принц Уильям с семьей. Фото: Апостроф

Кейт Миддлтон и принц Уильям в день рождения принца Луи поделились яркими фото малыша

23 апр 2020, 14:46
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Кейт Миддлтон и принц Уильям решили поделиться новыми снимками своего младшего сына принца Луи, которому сегодня, 23 апреля, исполняется два года.

Новые фотографии принца Луи были сделаны в семейном доме Анмер-Холл в Норфолке, где герцогиня Кейт и принц Уильям с тремя детьми находятся в самоизоляции. Герцогиня разместила фотоснимки в Instagram.

Принц Луи. Фото: Instagram

Принц Луи. Фото: Instagram

В связи с пандемией коронавируса, в этом году королевская семья не будет устраивать торжества по случаю дня рождения принца Луи. День рождения малыша будет отмечаться в семейном кругу.

Принц Луи. Фото: Instagram

Принц Луи. Фото: Instagram

Фотографии были сделаны во время игры принца Луи с пальчиковыми красками. Можно заметить, что пальчики именинника испачканы всеми цветами радуги. Вероятно, что это не случайность, ведь именно эти цвета являются символом поддержки британских медиков, которые ведут борьбу с коронавирусом.

Принц Луи. Фото: Instagram

Как известно, принц Луи Кембриджский является шестым правнуком королевы Елизаветы II и пятым в линии наследования британского престола.


Принц Луи. Фото: Instagram

Как ранее писал «Ракурс», лондонская академия Fashion Retail провела опрос британцев, чтобы выяснить, кого из членов королевской семьи они считают наиболее модным. Около 47,8% британцев назвали имя Кейт Миддлтон, а за Меган Маркл свои голоса отдали лишь 20,1% опрошенных.

Источник: Ракурс


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