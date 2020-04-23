Пожар в Чернобыле. Фото: Pexels

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Пожары в Чернобыле до сих пор окончательно не ликвидированы. По состоянию на 11.00 сегодняшнего дня спасатели продолжают локализацию пожаров на территории Лубянского, Дитяткивского, Денисовецкого, Корогодского и Парышевского лесничеств.

Сейчас основные усилия спасателей направлены на локализацию трех очагов возгорания — в с. Рассоха, с. Кривая Гора, с. Рудьки и с. Буряковка. Там до сих пор наблюдается тление пней, остатков древесины и торфяников в тех местах, где уже был пожар. Об этом пишет пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook.

Также спасатели пытаются максимально залить водой отдельные очаги тления травяного настила, пеньков, лесной подстилки и остатков древесины с целью предотвращения возникновения новых пожаров. К тушению привлечены более 1 тыс. работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Также для ликвидации огня используют авиатехнику — самолеты и вертолеты. За минувшие сутки они сбросили 376 т воды.

Для обустройства противопожарных разрывов привлекли тяжелую инженерную технику ГСЧС и семь прокладывателей путей Вооруженных сил Украины. Создано 800 км минерализованных полос. Радиационный фон не превышает естественных фоновых значений.

Также продолжается ликвидация лесных пожаров в Житомирской области. Там спасатели тушат отдельные очаги тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в Выступовицком, Бережестском и Словечанском лесничествах.

Как сообщалось, ранее спасатели и экологи спасли на пепелище жеребенка, который во время апрельских пожаров в Чернобыле отбился от стада лошадей Пржевальского.