Пожежа в Чорнобилі. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n137169-stalo-vidomo-v-yakyh-selah-u-chornobylskiy-zoni-dosi-gasyat-pojeji-foto-video.html

Ракурс

Пожежі у Чорнобилі досі остаточно не ліквідовані. Станом на 11.00 сьогоднішнього дня продовжується локалізація пожеж на території Луб’янського, Дитятківського, Денисовицького, Корогодського та Паришівського лісництв.

Наразі основні зусилля рятувальників спрямовані на локалізацію трьох осередків займання — у с. Розсоха, с. Крива Гора, с. Рудьки та с. Буряківка. Там досі спостерігається тління пеньків, залишків деревини та торф’янику в осередках, де вже була пожежа. Про це пише прес-служба Державного агентства України з управління зоною відчуження у Facebook.

Також рятувальники намагаються максимально залити водою окремі осередки тління трав’яного настилу, пеньків, лісової підстилки та залишків деревини з метою запобігання виникнення нових пожеж. До гасіння залучені понад 1 тис. працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Також для ліквідації вогню використовують авіатехніку — літаки та вертольоти. За минулу добу вони скинули 376 т води.

Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС і сім шляхопрокладачів Збройних сил України. Створено 800 км мінералізованих смуг. Радіаційний фон не перевищує природних фонових значень.

Також триває ліквідація лісових пожеж у Житомирській області. Там рятувальники гасять окремі осередки тління трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини у Виступовицькому, Бережестському та Словечанському лісництвах.

Як повідомлялося, раніше рятувальники та екологи врятували на згарищі лоша, яке під час квітневих пожеж у Чорнобильській зоні відбилося від стада коней Пржевальського.