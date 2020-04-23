Гео Лерос має право на винагороду за викриття корупційного злочину на 10 млн грн — НАЗК

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Гео Лерос, парламентар від фракції «Слуга народу», котрий звинуватив очільника Офісу Зеленського Андрія Єрмака у «торгівлі» державними посадами через свого брата та оприлюднив низку відеозаписів розмов Єрмака-молодшого, має право на отримання винагороди у разі викриття корупційного злочину на суму понад 10 млн грн. Про це заявили у Нацагентстві з питань запобігання корупції.

Він, зокрема, має право на виплату винагороди, якщо розмір корупційного правопорушення становить більше 10 млн грн. Він також має право на забезпечення його безпеки, але не як викривач, точніше не тільки як викривач, а як учасник кримінального провадження, — заявив глава НАЗК Олександр Новіков в інтерв’ю «РБК-Україна».

За словами Новікова, НАЗК проводить політику у сфері захисту викривачів. Разом з тим, особа є викривачем незалежно від того, заявило про це нацагентство чи ні. Згідно з законом, особа вважається викривачем з моменту подачі заяви про корупцію за наявності переконання, що викладені факти дійсно існують. Також Новіков пояснив наявність кримінальних проваджень проти самого Гео Лероса.

Провадження, як відкриті за заявою Гео Лероса, так як і ті, які відкриті проти нього, є юридично рівними. Тут немає пріоритету одного над іншим. Разом з тим, в законі «Про запобігання корупції» є захист для таких осіб, вони не несуть відповідальність за розголошення інформації як викривачі, — резюмував очільник НАЗК.

Нагадаємо, що у березні нардеп від «Слуги народу» Гео Лерос звинуватив главу ОПУ Єрмака у корупції, масштабному втручанні в кадрові призначення по всій країні та зраді національним інтересам. Лерос назвав Єрмака «пліткарем», який «торгує національними інтересами», «людиною без принципів», яка мислить виключно через призму своїх особистих інтересів, «натираючи на тертці рейтинг президента і потенціал всієї держави».

29 березня Лерос опублікував у Фейсбук відеокадри, на яких брат Єрмака нібито займається продажем держпосад.

Після цього Андрій Єрмак звернувся до Служби безпеки та Державного бюро розслідувань із закликом «провести всебічне розслідування обставин здійснення цих записів, передусім їх достовірності, всіх фактів, а також хто і на чиє замовлення це робив». Водночас брат глави ОПУ Денис Єрмак заявив, що є «вільним громадянином, який має право зустрічатися з ким завгодно». Громадська організація «Українське бюро національного розвитку» Дениса займається розробками, науковими адаптаціями проектів, пов’язаних з економікою, соціонікою.

Ймовірним автором записів є 39-річний уродженець Харкова Дмитро Штанько.