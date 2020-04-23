Українські медики. Фото: Yevguen Perelygin у Facebook

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Українські медики повертаються з Італії, де під час пандемії коронавірусу набиралися досвіду.

Місія українських лікарів у регіоні Марке завершилася і вони вже повертаються додому. Вони три тижні боролися з Covid-19 у лікарнях Пезаро та Урбіно й отримали важливий досвід, який тепер використовуватимуть для лікування хворих в Україні. Про це 23 квітня повідомив посол України в Італії Євген Перелигін на власній сторінці у Facebook.

За словами дипломата, монахині монастиря Святої Кьяри надіслали до посольства колективного листа, в якому подякували лікарям з України.

Ми вдячні за проявлені братніми українськими лікарями до нас любов та милосердя, жест України вражає нас ще більше саме тому, що ваш народ у цей час торкнулась трагедія війни та страждань, — наводить цитату з листа Перелигін.

Як вважають самі лікарі, найкращою оцінкою їхньої роботи у місцевих лікарнях стали щирі слова вдячності від простих місцевих мешканців, які на кожному кроці (від вулиць і до супермаркетів) впізнавали українських медиків і дякували за те, що українці так близько до серця сприйняли біду в Італії.

Нагадаємо, 4 квітня група українських медиків у складі 20 осіб вилетіла до Італії. Українські лікарі упродовж двох тижнів допомагали боротися з пандемією коронавірусу.

В Італії зафіксована найбільша кількість смертей інфікованих коронавірусом людей у Європі — понад 23,6 тис. Всього у цій країні виявлено вже майже 179 тис. випадків інфікування.