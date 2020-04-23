У Мінфіні розповіли, де позичать 20 млрд дол. у рік всесвітньої кризи, фото — УНН

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Ракурс

Зовнішній борг України у рік світової кризи та пандемії коронавірусу зросте, але в уряді категорично заперечують дефолт та вмикання друкарського верстату Нацбанку.

Новий міністр фінансів України Сергій Марченко розповів, як планує виконати план запозичень оновленого бюджету, який складає 640 млрд грн (понад 20 млрд дол.).

Міністр повідомив, що частину з цієї суми Мінфін вже запозичив — через випуск євробондів в січні і на внутрішньому ринку у першому кварталі. Марченко не приховує, що країні важливо отримати підтримку МВФ, яка розблокує пакет іншої допомоги, повідомляє LIGA.

Крім МВФ і вже позичених коштів, в уряді готові будь-якої миті вийти на зовнішні ринки, щоб розмістити єврооблігацій. Щоправда, для цього повинна скластися сприятлива ситуація і хороші ринкові умови.

Маємо цього року три складних місяці у сенсі виплат: травень, липень та вересень. Під кожен треба акумулювати валюту, — розповів Марченко.

Він також пояснив роль Нацбанку у процесі запозичень, в якого планують у 2020 році отримати 370 млрд грн.

Хоча закон забороняє Нацбанку кредитувати Мінфін, регулятор може викупляти цінні папери на ринку в період кризи. Джерела LIGA.net стверджують, що НБУ викупить кредити держбанків, які фінансуватимуть значні інфраструктурні проекти, але прямо фінансувати держбюджет не буде.

Від МВФ Мінфін планує у 2020 році отримати щонайменше 3,5 млрд дол., а перший транш складе 1,75 млрд. Його в уряді хочуть отримати до кінця травня і від Україні залишилося тільки ухвалити у другому читанні закон про банки (так званий антиколомойський закон).

«Ракурс» повідомляв, що у Мінфіні прогнозують, що провал розгляду закону про банки може призвести до дефолту.