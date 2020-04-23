Внешний долг в 2020 году: в Минфине рассказали, где займут 20 млрд долл., фото — УНН

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Ракурс

Внешний долг Украины в год мирового кризиса и пандемии коронавируса возрастет, но в правительстве категорически отрицают дефолт и включение печатного станка Нацбанка.

Новый министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал, как планирует выполнить план заимствований в обновленном бюджете, который составляет 640 млрд грн (более 20 млрд долл.).

Министр сообщил, что часть из этой суммы Минфин уже позаимствовал — с помощью выпуска евробондов в январе и на внутреннем рынке в первом квартале. Марченко не скрывает, что стране важно получить поддержку МВФ, которая разблокирует пакет другой помощи, сообщает LIGA.

Кроме МВФ и уже заимствованных средств, в правительстве готовы в любой момент выйти на внешние рынки, чтобы разместить еврооблигации. Правда, для этого должна сложиться благоприятная ситуация и хорошие рыночные условия.

Есть в этом году три сложных месяца в смысле выплат: май, июль и сентябрь. Под каждый надо аккумулировать валюту, — рассказал Марченко.

Он также объяснил роль Нацбанка в процессе заимствований, у которого планируют в 2020 году получить 370 млрд грн.

Хотя закон запрещает Нацбанку кредитовать Минфин, регулятор может выкупать ценные бумаги на рынке в период кризиса. Источники LIGA.net утверждают, что НБУ выкупит кредиты госбанков, которые будут финансировать значительные инфраструктурные проекты, но прямо финансировать госбюджет не будет.

От МВФ Минфин планирует в 2020 году получить не менее 3,5 млрд долл., а первый транш составит 1,75 млрд. Его в правительстве хотят получить до конца мая и от Украины осталось только принять во втором чтении закон о банках (так называемый антиколомойский закон).

«Ракурс» сообщал, что в Минфине прогнозируют — провал рассмотрения закона о банках может привести к дефолту.