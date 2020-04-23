Украинские медики. Фото: Yevguen Perelygin в Facebook

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Украинские медики возвращаются из Италии, где во время пандемии коронавируса набирались опыта.

Миссия украинских врачей в регионе Марке завершилась и они уже возвращаются домой. Они три недели боролись с Covid-19 в больницах Пезаро и Урбино и получили важный опыт, который теперь будут применять для лечения больных в Украине. Об этом 23 апреля сообщил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин на собственной странице в Facebook.

По словам дипломата, монахини монастыря Святой Кьяры прислали в посольство коллективное письмо, которым поблагодарили врачей из Украины.

Мы благодарны за проявленные братскими украинскими врачами к нам любовь и милосердие, жест Украины поражает нас еще больше именно потому, что ваш народ в это время коснулась трагедия войны и страданий, — приводит цитату из письма Перелыгин.

Как считают сами врачи, лучшей оценкой их работы в местных больницах стали искренние слова благодарности от простых местных жителей, которые на каждом шагу (от улиц и до супермаркетов) узнавали украинских медиков и благодарили за то, что украинцы так близко к сердцу восприняли беду в Италии.

Напомним, 4 апреля группа украинских медиков в составе 20 человек вылетела в Италию. Украинские врачи в течение двух недель помогали бороться с пандемией коронавируса.

В Италии зафиксировали наибольшее количество смертей инфицированных коронавирусом людей в Европе — более 23,6 тыс. Всего в этой стране выявлено уже почти 179 тыс. случаев инфицирования.