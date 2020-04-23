Гео Лерос может получить вознаграждение за разоблачение коррупционного преступления на 10 млн грн - НАПК

https://racurs.ua/n137168-geo-leros-mojet-poluchit-voznagrajdenie-v-sluchae-razoblacheniya-korrupcii-na-10-mln-grn-napk.html

Ракурс

Гео Лерос, парламентарий от фракции «Слуга народа», который обвинил главу Офиса Зеленского Андрея Ермака в «торговле» государственными должностями с помощью своего брата и обнародовал ряд видеозаписей разговоров Ермака-младшего, имеет право на получение вознаграждения в случае разоблачения коррупционного преступления на сумму свыше 10 млн грн. Об этом заявили в Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции.

Он, в частности, имеет право на выплату вознаграждения, если размер коррупционного правонарушения составляет более 10 млн грн. Он также имеет право на обеспечение его безопасности, но не как обличитель, точнее не только как обличитель, а как участник уголовного судопроизводства, — заявил глава НАПК Александр Новиков в интервью «РБК-Украина».

По словам Новикова, НАПК проводит политику в сфере защиты обличителей. Вместе с тем, согласно закону, лицо считается обличителем с момента подачи заявления о коррупции при наличии убеждения, что изложенные факты действительно существуют. Также Новиков объяснил наличие уголовных производств против самого Гео Лероса.

Производства, открытые по заявлению как Гео Лероса, так и те, которые открыты против него, являются юридически равными. Здесь нет приоритета одного над другим. Вместе с тем, закон «О предупреждении коррупции» защищает таких лиц, они не несут ответственность за разглашение информации как обличители, — резюмировал глава НАПК.

Напомним, что в марте нардеп от «Слуги народа» Гео Лерос обвинил главу ОПУ Ермака в коррупции, масштабном вмешательстве в кадровые назначения по всей стране и измене национальным интересам. Лерос назвал Ермака «сплетником», который «торгует национальными интересами», «человеком без принципов», мыслящим исключительно через призму своих личных интересов, «натирая на терке рейтинг президента и потенциал всего государства».

29 марта Лерос опубликовал в Фейсбуке видеокадры с братом главы Офиса президента.

После этого Андрей Ермак обратился в Службу безопасности и Госбюро расследований с призывом «провести всестороннее расследование обстоятельств совершения этих записей, прежде всего их достоверности, всех фактов, а также кто и по чьему заказу это делал». В то же время брат главы ОПУ Денис Ермак заявил, что является «свободным гражданином, имеющим право встречаться с кем угодно». Общественная организация «Украинское бюро национального развития» Дениса занимается разработками, научными адаптациями проектов, связанных с экономикой, соционикой.

В свою очередь, вероятным автором записей Ермака является 39-летний уроженец Харькова Дмитрий Штанько.