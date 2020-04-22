Пожары в Чернобыле: на пепелище спасли обгоревшего жеребенка, который отбился от стада, фото — Фейсбук Я.Емельяненка

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Пожары в Чернобыле нанесли серьезный ущерб природе — и лесам, и животным, которые живут в зоне отчуждения. На днях спасатели и экологи спасли на пепелище жеребенка, который во время апрельских пожаров отбился от стада лошадей Пржевальского.

Двухнедельная самка пострадала в пожаре. Лесники заметили, как она бродила возле одного из пожарищ в зоне отчуждения.

Возможно, напуганный табун не заметил, как потерял малыша, — сообщает пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Лесники сообщили о находке экологам Чернобыльского заповедника. Жеребенка согласился принять приют для диких животных в конно-спортивном клубе под Киевом. Там специалисты заметили у него ожоги, полученные во время блуждания на пепелище.

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС проживает единственная полностью дикая популяция лошадей Пржевальского — 100 особей. Они прижились здесь, потому что зона отчуждения — не только территория крупнейшей техногенной катастрофы, но и уникальная природная территория с огромным лесным массивом в центре Европы.

Кони активно используют заброшенные населенные пункты и здания, но больше времени проводят в закрытых лесных массивах, что нетипично для степного животного.

Напомним, что с 4 апреля в Чернобыльской зоне бушевали лесные пожары. Сейчас продолжается ликвидация очагов горения и тления на территории четырех лесничеств.