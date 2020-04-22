Пожежі у Чорнобилі: на згарищі врятували обгоріле лоша, яке відбилося від стада, фото — Фейсбук Я.Ємельяненка

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Пожежі у Чорнобилі завдали серйозної шкоди природі — і лісам, і тваринам, які живуть у зоні відчуження. Цими днями рятувальники та екологи врятували на згарищі лоша, яке під час квітневих пожеж відбилося від стада коней Пржевальського.

Двотижнева самичка постраждала у пожежі. Лісники помітили, як вона бродила біля одного зі згарищ у зоні відчуження.

Можливо, наляканий табун не помітив, як загубив маля, — повідомляє прес-служба Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Лісники повідомили про знахідку екологів Чорнобильського заповідника. Лоша погодився прихистити притулок для диких тварин у кінно-спортивному клубі під Києвом. Там спеціалісти притулку помітили в нього опіки, отримані під час блукання на згарищі.

У зоні відчуження Чорнобильської АЕС мешкає єдина повністю дика популяція коней Пржевальського — 100 особин. Вони прижилися тут, бо зона відчуження — не тільки територія найбільшої техногенної катастрофи, а й унікальна природна територія з величезним лісовим масивом в центрі Європи і болотами.

Коні активно використовують занедбані населені пункти і будівлі, але більше часу проводять в закритих лісових масивах, що нетипово для степової тварини.

Нагадаємо, що з 4 квітня у Чорнобильській зоні вирували лісові пожежі. Наразі триває ліквідація осередків горіння і тління на території чотирьох лісництв.