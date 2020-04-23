Кейт Міддлтон і принц Вільям у день народження принца Луї поділилися яскравими фото малюка

Принц Вільям із сім'єю. Фото: Апостроф

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Ракурс

Кейт Міддлтон і принц Вільям вирішили поділитися новими знімками свого молодшого сина принца Луї, якому сьогодні, 23 квітня, виповнюється два роки.

Нові фотографії принца Луї були зроблені в сімейному будинку Анмер-Холл у Норфолку, де герцогиня Кейт і принц Вільям із трьома дітьми перебувають на самоізоляції. Герцогиня розмістила фотознімки в Instagram.

У зв’язку з пандемією коронавіруса, цього року королівська сім’я не влаштовуватиме урочистості з нагоди дня народження принца Луї. День народження малюка буде відзначатися у сімейному колі.

Фотографії були зроблені під час гри принца Луї з пальчиковими фарбами. Можна помітити, що пальчики іменинника забруднені усіма кольорами веселки. Ймовірно, що це не випадковість, адже саме ці кольори є символом підтримки британських медиків, які ведуть боротьбу з коронавірусом.

Як відомо, принц Луї Кембриджський є шостим правнуком королеви Єлизавети II і п’ятим у лінії претендентів на британський престол.

Як раніше писав «Ракурс», лондонська академія Fashion Retail провела опитування британців, щоб з’ясувати, кого з членів королівської сім’ї вони вважають наймоднішим. Близько 47,8% британців назвали ім’я Кейт Міддлтон, а за Меган Маркл свої голоси віддали лише 20,1% опитаних.