Силовики провели обшук у будинку Кузьменко. Фото: ЕРА

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Вбивство Павла Шеремета розслідується вже декілька років. Наприкінці минулого року були затримані декілька підозрюваних, серед них — лікар Юлія Кузьменко. Сьогодні в її будинку силовики провели повторний обшук.

Вони шукали зброю, вибухівку та інші заборонені предмети. Про це розповів адвокат Тарас Безпалий у коментарі Telegram-каналу PavlovskyNews.

Шукали зброю, вибухові снаряди, мобільні телефони, картки, сім-карти тощо. У підсумку вони вилучили карабін (полегшена гвинтівка — ред.), який належить Петру, це цивільний чоловік Юлії Кузьменко. Офіційно зареєстрований карабін. І вилучили декілька сім-карт, стартовий пакет, мобільний роутер, — розповів адвокат.

Він зазначив, що такий повторний обшук через 5 місяців після попереднього з тієї ж справи — це нонсенс. На його думку, це свідчить про слабку доказову базу слідства.

До суду відправляти нічого, відповідно, вони намагаються хоч що-небудь знайти і хоч якось пов’язати Юлію Кузьменко з вбивством Павла Шеремета, — зазначив захисник.

Він додав, що вилучення карабіна не є законним, тому що зброя була зареєстрована. Сторона захисту оскаржуватиме це і вимагати повернути цю зброю.

Адвокат зазначив, що очікує на закінчення 30 експертиз. Він також вважає, що підстав для утримання під вартою Юлії Кузьменко немає, тому на найближчому засіданні буде подана апеляційна скарга. Сторона захисту сподівається, що суд змінить запобіжний захід на поруки або домашній арешт.

Як повідомлялося, співробітники слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України прийшли з обшуком до будинку Кузьменко близько 6.20 ранку. Підставою для проведення обшуку в будинку Кузьменко було рішення Печерського районного суду Києва.