Вбивство Шеремета: МВС проводить масові обшуки у будинку Кузьменко

Юлія Кузьменко. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n137136-vbyvstvo-sheremeta-mvs-provodyt-masovi-obshuky-u-domi-kuzmenko.html

Ракурс

Вбивство Павла Шеремета розслідується вже декілька років. Поліція затримала кілька підозрюваних. Сьогодні вранці до помешкання Юлії Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста, прийшли з обшуками співробітники слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України.

Про масові обшуки в будинку Кузьменко повідомив у своєму Facebook адвокат підозрюваної Тарас Безпалий.

За словами адвоката, обшуки в будинку його підзахисної тривають із 6.20 ранку.

Безпалий додав, що підставою для проведення обшуків у будинку Кузьменко є ухвала Печерського районного суду Києва, яка була винесена у рамках кримінального провадження щодо вбивства Шеремета.

Як раніше писав «Ракурс», Печерський районний суд Києва 1 квітня виніс рішення про продовження терміну утримання під вартою Кузьменко на два місяці. Підозрювана залишиться під вартою до 30 травня 2020 року.