Вбивство Шеремета: МВС проводить масові обшуки у будинку Кузьменко

Вбивство Шеремета: МВС проводить масові обшуки у будинку Кузьменкоhttps://racurs.ua/ua/n137136-vbyvstvo-sheremeta-mvs-provodyt-masovi-obshuky-u-domi-kuzmenko.htmlРакурс
Вбивство Павла Шеремета розслідується вже декілька років. Поліція затримала кілька підозрюваних. Сьогодні вранці до помешкання Юлії Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста, прийшли з обшуками співробітники слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України.
Про масові обшуки в будинку Кузьменко повідомив у своєму Facebook адвокат підозрюваної Тарас Безпалий.
За словами адвоката, обшуки в будинку його підзахисної тривають із 6.20 ранку.
Безпалий додав, що підставою для проведення обшуків у будинку Кузьменко є ухвала Печерського районного суду Києва, яка була винесена у рамках кримінального провадження щодо вбивства Шеремета.
Як раніше писав «Ракурс», Печерський районний суд Києва 1 квітня виніс рішення про продовження терміну утримання під вартою Кузьменко на два місяці. Підозрювана залишиться під вартою до 30 травня 2020 року.