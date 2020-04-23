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Ракурс
Юлія Кузьменко. Фото: Delo.ua

Вбивство Шеремета: МВС проводить масові обшуки у будинку Кузьменко

23 кві 2020, 09:16
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Вбивство Павла Шеремета розслідується вже декілька років. Поліція затримала кілька підозрюваних. Сьогодні вранці до помешкання Юлії Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста, прийшли з обшуками співробітники слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України.

Про масові обшуки в будинку Кузьменко повідомив у своєму Facebook адвокат підозрюваної Тарас Безпалий.

За словами адвоката, обшуки в будинку його підзахисної тривають із 6.20 ранку.



Безпалий додав, що підставою для проведення обшуків у будинку Кузьменко є ухвала Печерського районного суду Києва, яка була винесена у рамках кримінального провадження щодо вбивства Шеремета.

Як раніше писав «Ракурс», Печерський районний суд Києва 1 квітня виніс рішення про продовження терміну утримання під вартою Кузьменко на два місяці. Підозрювана залишиться під вартою до 30 травня 2020 року.

Джерело: Ракурс


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