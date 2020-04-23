Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2

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Епідемія коронавірусу триває, кількість інфікованих у всьому світі зростає кожного дня. Станом на ранок 23 квітня у світі підтверджено понад 2,6 млн випадків захворювання.

Найбільше заражених наразі у США — понад 842 тис. Про це свідчать дані з сервісу для відстеження поширення коронавірусу від Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса.

На другому місці Іспанія — там вже понад 208 тис. заражених. Італія на третьому місці — 187 тис. хворих. У Франції та Німеччині — 157 і 150 тис. заражень відповідно, у Великій Британії — 134 тис. 638, у Туреччині — 98 тис. 674, в Ірані — 85 тис. 996, у Китаї — 83 тис.

Коронавірус став причиною смерті понад 184 тис. осіб, 721 тис. Інфікованих одужали.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що вірус COVID-19 продовжує поширюватися і буде з нами довго. Про це він написав у своєму Twitter.

Тим часом спалах коронавірусу зафіксували в американському зоопарку «Бронкс», який розташований в Нью-Йорку. У зоопарку коронавірусом заразилися ще троє левів і четверо тигрів після того, як на початку місяця COVID-19 виявили у одного тигра. Чиновники зоопарку вважають, що вони були заражені працівником, який хворів на COVID-19 в безсимптомній формі.

Окрім того, в американському штаті Нью-Йорк у двох домашніх котів підтверджено зараження коронавірусом. Передбачається, що ці коти могли заразитися хворобою від своїх господарів або від когось по сусідству.

Також на італійському круїзному судні Costa Atlantica, який причалив на ремонт в японському порту Нагасакі, підтвердили близько 50 випадків коронавірусу.