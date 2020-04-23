Афера із закупівлею масок: у Польщі придбали в Китаї сумнівне медобладнання, фото — O2

https://racurs.ua/ua/n137174-polyaky-zakupyly-u-kytayi-masky-sumnivnoyi-yakosti-gazeta-wyborcza.html

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Афера із закупівлею масок та медичного обладнання стала предметом журналістського розслідування у Польщі.

ЗМІ виявили, що маски, які привіз з Китаю український літак «Мрія» минулого тижня, можуть бути підробленими і мати сумнівну якість.

Newsweek і Gazeta Wyborcza з’ясували, що якість вантажу ніхто не перевіряв, але медичні маски та інших медтовари одразу вирушили до лікарень країни, зокрема, у Нижню Сілезію.

Президент компанії-постачальника KGHM Марчин Хлудзинський у Твіттер опублікував документи про китайські компанії, які виробляли медобладнання, що привезли до Польщі.

Виявилося, що фірма Guangdong Nafei Industrial Holding Co займається виробництвом не медичного обладнання, а паперу. Хлудзинський запевнив також, що обладнання, придбане KGHM за дорученням прем'єр-міністра Польщі, має необхідні сертифікати. Але сертифікат, який також опублікував Хлудзинський, видала італійська компанія Ente Certificazione Macchine. Однак у ній сказали, що подібних сертифікатів не видають.

Тому ЗМІ припустили, що поставлені маски можуть бути просто неефективними, хоч і вже надійшли до медустанов. Жодну партію китайської техніки, яка прибула до Польщі, не було протестовано.

Раніше довірилися китайським виробникам чиновники з Фінляндії і Голландії. Але згодом їм довелося списати цілі партії, а високопоставлений чиновник подав у відставку.

У компанії KGHM запевнили у достовірності сертифікатів, але згодом почали погрожувати журналістам «юридичними діями для протидії порушенню особистих прав компанії». Влада ж скандал поки не коментувала.