Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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Министерство цифровой трансформации Украины представило сериал-инструкцию о аппаратах ИВЛ.

Заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан 23 апреля презентовала сериал «COVID-19: что нужно знать о работе аппаратов искусственной вентиляции легких». Этот обзорный сериал включает три серии в формате мини-интервью. Об этом 23 апреля сообщается на странице министра в Facebook.

Отмечается, что инструкции подготовил заведующий отделом анестезиологии и интенсивной терапии для новорожденных областной клинической больницы Днепра Денис Сурков. Видеопроект доступен на платформе «Дія.Цифрова освіта».

Кроме того, уже сегодня на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19 под председательством президента Владимира Зеленского обсудили вопрос закупки аппаратов искусственной вентиляции легких. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, министерство уже готовится к закупке около 200 таких аппаратов, которые должны быть готовы до конца мая. Глава государства подчеркнул, что экспертиза показала высокое качество украинских аппаратов и они полностью соответствуют лучшим стандартам.

Украинские ИВЛ будут в два раза дешевле, а это означает лучшее обеспечение наших больниц, — цитирует Зеленского пресс-служба Офиса президента.

Секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко отметил, что Фонд при ОПУ скоро завершает закупки всех средств защиты и оборудования, а заниматься этим будет Минздрав. Отмечается, что в Украине уже доставили 360 тыс. респираторов, 100 тыс. защитных костюмов, 800 тыс. реагентов. Эти препараты уже отправили в регионы.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что необходимо организовать онлайн-уроки для врачей в регионах, поскольку медики часто не умеют пользоваться современными аппаратами искусственной вентиляции легких. Министр здравоохранения Максим Степанов уверял, что уже вскоре заработает информационно-консультационный центр для консультаций врачей в онлайн-режиме.