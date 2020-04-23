В Україні 24 квітня опади не очікуються, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Погода завтра, 24 квітня в Україні загалом буде дещо теплішою, ніж минулої доби.

Протягом доби опади не очікуються, проте вночі 24 квітня синоптики прогнозують заморозки 0−3° на поверхні ґрунту у східних областях, на північному заході країни, Закарпатті та в Карпатах. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Вночі температура повітря становитиме 3−7°, вдень — 15−19°, на Закарпатті — до 21°.

Погода у Києві 24 квітня буде з мінливою хмарністю. Вночі температура повітря становитиме 5−7°, вдень — прогріється до 17−19°. Вітер західний, 5−10 м/с.

У Львові також буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують вночі температуру повітря 3−5°, вдень — 17−19°. Вітер західний, 5−10 м/с.

В Одесі термометри вночі покажуть 5−7°, вдень — 15−17°. Хмарно з проясненнями. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

У Дніпрі також очікується хмарна з проясненнями погода. Температура вночі становитиме 3−5°, вдень — 17−19°. Вітер західний, 5−10 м/с.

У Харкові стовпчики термометрів вночі опустяться до 4−6°, вдень — піднімуться до 16−18°. Хмарно з проясненнями. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

На Закарпатті 24 квітня погода буде хмарною з проясненнями. Температура вночі опуститься до 3−5°, вдень — підніметься до 19−21°. Вітер західний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан в Україні 24 квітня буде переважно спокійним, протягом доби очікуються лише невеликі збурення.

Нагадаємо, американські вчені встановили, на яку епоху стане схожим клімат Землі в результаті глобального потепління.