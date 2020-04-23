Дело «ПриватБанка»: Рябошапка обвинил Баканова в блокировании экспертизы

ПриватБанк. Фото: Прямой

https://racurs.ua/n137180-delo-privatbanka-ryaboshapka-obvinil-bakanova-v-blokirovanii-ekspertizy.html

Ракурс

Дело «ПриватБанка» приобретает затяжной характер. Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка считает, что нынешний руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов блокирует проведение очень важной экспертизы по делу «ПриватБанка».

Расследованием данного дела занимаются Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура. Своими мыслями по данному поводу Рябошапка поделился в блоге «Украинской правды».

Бывший генпрокурор заявил, что блокировка экспертизы фактически защищает организаторов миллиардных схем от объявления о подозрении. Как известно, без установления НАБУ и САП размеров убытков невозможно объявить о подозрении фигурантам дела.

Рябошапка считает, что снятие блокировки СБУ на проведение экспертизы позволит быстро завершить расследования этого резонансного дела.

Как известно, в рамках уголовного производства НАБУ и САП расследуют факты возможной растраты бывшим руководством «ПриватБанка» 116,8 млрд грн. По мнению следствия, к данным махинациям могут быть причастны сотрудники Нацбанка, потому что без ведома регулятора вряд ли можно было провернуть такую аферу.

В 2015 году Нацбанк в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом провел проверки самых крупных украинских банков. В результате проверки «ПриватБанка» было установлено, что для нормального функционирования финансового учреждения необходимо дополнительно капитализировать 113,1 млрд грн.

Было также установлено, что 90% всех кредитов «ПриватБанк» предоставил компаниям-пустышкам. Долги по кредитам погашались за счет перекредитования или за счет смены компаний.

Нацбанк настоятельно рекомендовал руководству «ПриватБанка» увеличить размер капитала на 94,5 млрд грн за счет реструктуризации кредитов и их перевода на прибыльные компании. Однако руководство «ПриватБанка» проигнорировало требование Нацбанка.