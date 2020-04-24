ПриватБанк. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n137255-privatbank-doljen-vyplatit-17-3-mln-grn-firme-kolomoyskogo-reshenie-suda.html

Ракурс

«ПриватБанк» проиграл в суде еще одной фирме олигарха Игоря Коломойского. Общество с ограниченной ответственностью «Арлан», владельцами которого являются Коломойский и его деловой партнер Геннадий Боголюбов, выиграло судебный иск.

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск ООО «Арлан» и принял решение о взыскании с «ПриватБанка» 17,3 млн грн. Данную сумму ООО «Арлан», как поручитель «ПриватБанка», уплатило Национальному банку Украины по рефинансированию, сообщает Finbalance.

Следует отметить, что ООО «Арлан» заключило мировое соглашение с Нацбанком и выплатило задолженность «ПриватБанка» по кредиту рефинансирования в размере стоимости имущества, которое оно заложило.

Теперь ООО «Арлан» в судебном порядке взыскало с «ПриватБанка» деньги, которые ранее уплатило Нацбанку.

В свою очередь «ПриватБанк» будет оспаривать данное решение в апелляционном суде.

Как ранее писал «Ракурс», бывший генпрокурор Руслан Рябошапка обвинил главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова в блокировании проведения экспертизы по делу «ПриватБанка».