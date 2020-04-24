Новости Украины: Саакашвили признался, планирует ли он вновь ссориться с Аваковым

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Михаил Саакашвили рассказал, комфортно ли ему будет работать на должности вице-премьера Украины по реформам в правительстве Шмыгаля вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, с которым у него ранее возник публичный конфликт, сопровождавшийся нецензурной бранью и взаимным обменом обвинениями.

Вице-премьер не занимается МВД. Это кадровая номенклатура президента Владимира Зеленского. И это его прерогатива. Поэтому я не считаю, что моя функция — всю жизнь конфликтовать с кем-то, — заявил Саакашвили в интервью DW.

Политик добавил, что у него есть конкретные цели и он намерен сосредоточиться над их реализацией.

Напомним, что 14 декабря 2015 года между тогда еще губернатором Одесской области Саакашвили и министром МВД Арсеном Аваковым произошел конфликт во время заседания Нацсовета реформ, в ходе которого Аваков облил Саакашвили водой. К конфликту присоединился и экс-премьер Арсений Яценюк, назвавший Саакашвили «гастролером». В свою очередь, экс-президент Грузии заявил, что не считает себя «гастролером» в Украине.

Позже Аваков обвинил Саакашвили в договоренностях с российским олигархом Мазепиным, собственником «Уралхима», по вопросу приватизации Одесского припортового завода.