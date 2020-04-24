Новини України: Саакашвілі зізнався, чи планує знову сваритися із Аваковим

https://racurs.ua/ua/n137254-saakashvili-ziznavsya-chy-planuie-znovu-svarytysya-iz-avakovym-video.html

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Михайло Саакашвілі розповів, чи комфортно йому працюватиметься на посаді віце-прем'єра України з реформ в уряді поряд із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, з яким у нього в 2015 році виник публічний конфлікт, що супроводжувався нецензурною лайкою та взаємним обміном звинуваченнями.

Віце-прем'єр не займається МВС. Це є кадрова номенклатура президента Володимира Зеленського. І це його прерогатива. Тому я не вважаю, що моя функція — все життя конфліктувати з будь-ким, — заявив Саакашвілі в інтерв’ю DW.

Він додав, що має конкретні цілі та мету, і рухатиметься у цьому напрямку.

Нагадаємо, що 14 грудня 2015 року між тоді ще губернатором Одеської області Саакашвілі і міністром МВС Арсеном Аваковим стався конфлікт під час засідання Нацради з реформ, під час якого Аваков облив Саакашвілі водою. До конфлікту приєднався і екс-прем'єр Арсеній Яценюк, який назвав Саакашвілі «гастролером».

Водночас екс-президент Грузії заявив, що не вважає себе «гастролером» в Україні. Пізніше Аваков звинуватив Саакашвілі в домовленостях з російським олігархом Мазепіним, власником «Уралхіма» з питання приватизації Одеського припортового заводу.