Саакашвілі назвав причину конфлікту із Порошенком

https://racurs.ua/ua/n137252-saakashvili-pro-konflikt-z-poroshenkom-vin-lubyv-groshi.html

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Михайло Саакашвілі, екс-президент Грузії і кандидат на посаду віце-прем'єра України з реформ у Кабміні Дениса Шмигаля, назвав причину сварки з колишнім українським лідером Петром Порошенком. Також Саакашвілі переконаний, що із чинним президентом Володимиром Зеленським у нього подібних проблем не виникне.

Ні, тому що Зеленський — не крадій, стовідсотково. На жаль, Порошенко був схильний (до цього — ред.), він любив гроші, — заявив Саакашвілі в інтерв’ю DW.

За його словами, саме це й послужило причиною «великих проблем» з Порошенком. Водночас політик вважає, що із Зеленським йому вдасться уникнути подібних непорозумінь.