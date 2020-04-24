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Саакашвили назвал причину конфликта с Порошенко / Фото: YouTube

Саакашвили о конфликте с Порошенко: Он любил деньги

24 апр 2020, 18:25
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Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии и кандидат на пост вице-премьера Украины по реформам в Кабмине Дениса Шмыгаля, назвал причину конфликта с бывшим украинским лидером Петром Порошенко. Также Саакашвили убежден, что с действующим президентом Владимиром Зеленским у него подобных проблем не возникнет.

Нет, потому что Зеленский — не вор, стопроцентно. К сожалению, Порошенко был склонен (к этому — ред.), он любил деньги, — заявил Саакашвили в интервью DW.

По его словам, именно это и послужило причиной «больших проблем» с Порошенко. В то же время политик считает, что с Зеленским ему удастся избежать подобных недоразумений.


У Зеленского таких проблем не будет. Его можно критиковать за скорость реформ или за какие-то отдельные решения. Но это не является источником конфликта, — резюмировал Саакашвили.


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