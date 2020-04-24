Саакашвили рассказал, поддерживает ли он курс Зеленского на мир с Россией

https://racurs.ua/n137249-saakashvili-podderjal-politiku-zelenskogo-i-nazvalsya-absolutnym-storonnikom-mira-s-rossiey.html

Ракурс

Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии и ныне кандидат на должность вице-премьера по реформам в правительстве Дениса Шмыгаля, заявил, что является абсолютным сторонником мира с Россией. Также он утверждает, что российские СМИ отреагировали «истерикой» на желание Владимира Зеленского видеть его в украинском Кабмине.

Я являюсь абсолютным сторонником мира с Россией… Я смотрю последние два дня, в российских медиа полная истерика, президент Зеленский об этом тоже знает… Никто не против мира с Россией. Я полностью за мир с РФ, но есть разные условия, при которых достигается этот мир. И сейчас это не очень просто, — заявил Саакашвили в интервью DW.

По мнению политика, Зеленский не пойдет на уступки в отношениях с Кремлем. Саакашвили убежден, что президент защищает независимость Украины.

Путин, я думаю, потратил свой запас какой-то там власти. Поэтому у меня нет положительных прогнозов на его политическое будущее… Любая диктатура плохо заканчивается для диктаторов. И в России есть много опытных, нормальных, информированных людей, которые хотят жить в свободной стране. Я надеюсь, что они вернут себе свою собственную страну. Конечно, без территорий, захваченных у других государств, — отметил экс-президент Грузии.

Саакашвили убежден, что ему удастся избежать конфликта с Зеленским как это в свое время случилось с экс-президентом Петром Порошенко, поскольку «Зеленский — не вор, а Порошенко был к этому склонен, любил деньги».

Саакашвили считает, что действующему украинскому лидеру нужно помочь, чтобы Украина быстрее двигалась вперед.